Btp Italia, Messina (Intesa): italiani hanno risposto presente grazie anche a politiche UE

Titta Ferraro 22 maggio 2020 - 09:40

MILANO (Finanza.com)

Il nuovo BTP Italia ha chiuso ieri con un collocamento record di 22,3 miliardi di euro e numeri molto forti relativi alla domanda da parte dei piccoli risparmiatori che ne hanno acquistato una quota nettamente preponderante (72%). Segnale di forte fiducia sull'Italia come rimarcato nei giorni scorsi dal ministro Gualtieri e dallo stesso premier Giuseppe Conte.Sul successo del BTP Italia interviene anche Carlo Messina, Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo: “L’eccellente esito del collocamento del BTP Italia, con una considerevole sottoscrizione da parte degli investitori istituzionali e retail è la dimostrazione di quanto il debito italiano sia considerato sostenibile in un’ottica di medio e lungo periodo".Messina pone poi l'accento sull'elemento di forza rappresentato dal risparmio degli italiani. "Quando si verificano le condizioni, il risparmio privato italiano manifesta interesse nei confronti del nostro debito pubblico, con l’effetto di stabilizzarlo ulteriormente e di migliorare le prospettive generali della nostra economia", argomenta Messina che aggiunge un riferimento all'Europa: "Tanto più in un contesto che può godere di maggiore fiducia nell’evoluzione delle politiche europee come quello attuale; grazie ai programmi di sostegno annunciati da parte di Consiglio Europeo e rafforzati dai recenti annunci di fondi destinati ai Paesi maggiormente colpiti dalla pandemia”.