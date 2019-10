Btp Italia 2019: collocamento chiuso a 6,75 mld di euro

Daniela La Cava 23 ottobre 2019 - 14:21

MILANO (Finanza.com)

È stato chiuso il collocamento della quindicesima emissione del Btp Italia, il titolo indicizzato all’inflazione italiana. Stando ai dati forniti dal ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef), l'importo emesso è stato pari a 6,75 miliardi di euro.Nel dettaglio, nel corso della Prima Fase del collocamento (dedicata a investitori individuali), dal 21 al 22 ottobre 2019, sono stati conclusi 47.395 contratti per un controvalore pari quasi 3 miliardi (2.987,030 milioni di euro per l'esattezza). Nella Seconda Fase del collocamento (dedicata a investitori istituzionali), che si è aperta e conclusa nella giornata odierna, il numero delle proposte di adesione pervenute ed eseguite è stato pari a 318, per un controvalore emesso pari a 3,76 miliardi a fronte di un totale richiesto pari a 4,75 miliardi (coefficiente di riparto pari a circa il 79,2 per cento). Con successivo comunicato, che sarà diramato nella giornata di domani 24 ottobre 2019, verranno fornite indicazioni qualitative circa le caratteristiche della domanda, distinguendo le due fasi del periodo di collocamento.Il nuovo titolo, con godimento 28 ottobre 2019 e scadenza 28 ottobre 2027, ha un tasso cedolare (reale) annuo definitivo pari a 0,65% (alzato dal precedente 0,6%), pagato in due cedole semestrali.