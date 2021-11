Btp Futura: quarta emissione si conclude con adesioni per 3,27 miliardi

Titta Ferraro 12 novembre 2021 - 14:23

MILANO (Finanza.com)

La cinque giorni di collocamento del BTP Futura si chiude con 91.273 contratti conclusi a fronte di un importo emesso pari a 3.268,240 milioni di euro, che coincide con il controvalore complessivo dei contratti di acquisto validamente conclusi alla pari sul MOT (il Mercato Telematico delle Obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana) attraverso le due banche dealer Intesa Sanpaolo e Unicredit.La quarta emissione del BTP Futura, conclusasi oggi alle ore 13, è destinata a finanziare le diverse misure adottate dal Governo per sostenere la crescita economica del Paese.Per il titolo con godimento 16 novembre 2021 e scadenza 16 novembre 2033, è fissata la serie dei tassi cedolari annui nominali definitivi, rivedendo al rialzo il tasso dal 5° all’8° anno di vita del titolo al fine di tener conto dell’evoluzione delle condizioni di mercato. Pertanto, i tassi cedolari definitivi saranno pari rispettivamente a 0,75% per i primi quattro anni, 1,35% per i successivi quattro anni e 1,70% per i restanti quattro anni di vita. Il regolamento dell’operazione si terrà lo stesso giorno del godimento del titolo.