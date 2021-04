Btp Futura: al via oggi il collocamento da parte del Tesoro

Daniela La Cava 19 aprile 2021 - 08:10

MILANO (Finanza.com)

Al via oggi il collocamento del nuovo Btp Futura. Arrivato alla terza edizione, vede una durata più lunga (16 anni) e presenta cedole nominali semestrali calcolate sulla base di tassi prefissati e crescenti nel tempo (il cosiddetto meccanismo step-up). Il codice ISIN del titolo durante il periodo di collocamento è IT0005442089. L’eventuale chiusura anticipata non potrà avvenire prima di mercoledì 21 aprile, garantendo dunque al risparmiatore almeno tre intere giornate di collocamento.Il titolo sarà collocato alla pari (prezzo 100) sul mercato attraverso la piattaforma elettronica MOT di Borsa Italiana per il tramite di due banche dealers: Intesa Sanpaolo e Unicredit.Il Btp Futura è dedicato esclusivamente ai risparmiatori retail e le risorse raccolte andranno a finanziare le diverse misure per la ripresa economica del Paese dalla pandemia del Covid-19 e le spese relative alla campagna vaccinale.