Btp 10 e 30 anni a nuovi tassi minimi storici, spread mai così basso da maggio 2018

Titta Ferraro 12 ottobre 2020 - 11:05

MILANO (Finanza.com)

Continua il rally dei Btp con nuovi minimi storici per il rendimento dei titoli di Stato italiani. Stamattina sul secondario il rendimento del Btp a 10 anni ha toccato un minimo a 0,70%. Il 18 marzo il rendimento era schizzato fino al 2,42% per poi iniziare una progressiva discesa dettata dalle mosse della Bce che ha attivato il piano straordinario PEPP di acquisti di titoli di Stato; ad alimentare la sovraperformance dei Btp si è poi aggiunto da fine aprile il piano Recovery Fund che vede l'Italia principale beneficiario con 209 mld di euro.Record anche per il Btp a 30 anni con rendimento sceso all'1,55%. LO spread tra Btp e Bund viaggia a 125 pb, ossia sui minimi dal maggio 2018.Domani attesa per l'asta di Btp a 3, 7 e 30 anni per massimi 7,5 miliardi di euro che con ogni probabilità segnerà tassi di assegnazione ai nuovi minimi storici.