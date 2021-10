Brunello Cucinelli: sprint in Borsa dopo trimestrale, ricavi netti in salita del 12,5%

Alessandra Caparello 22 ottobre 2021 - 11:41

MILANO (Finanza.com)

Ricavi netti pari a 502,6 milioni di Euro, in crescita del +9,4% a cambi correnti (+12,2% a cambi costanti) rispetto al 30 settembre 2019 e ottime le crescite riportate in Asia +18,0%, Europa +14,1%, Americhe +7,9%, con un calo contenuto in Italia pari al -6,9%. Questi alcuni dei risultati resi noti da Brunello Cucinelli dopo che il cda ha esaminato i ricavi netti del gruppo della gestione al 30 settembre 2021.“I primi nove mesi dell’anno sono andati davvero molto, molto bene; le collezioni Autunno-Inverno 2021 stanno riscuotendo un grande apprezzamento in tutto il mondo, e dovunque appare un forte desiderio di tornare nei negozi fisici. Sinceramente un anno fa non sarebbe stato possibile pensare a un risultato così eccellente, che ci fa prevedere la chiusura dell’anno in corso con una bellissima crescita di fatturato intorno al 25% rispetto al 2020” così Brunello Cucinelli, Presidente Esecutivo e Direttore Creativo della Società.Il canale Retail è in crescita del 15,6% e wholesale in aumento del 3,3% mentre nel terzo trimestre del 2021 ricavi netti pari a 188,8 milioni di Euro, in crescita del 12,5% rispetto al pari periodo del 2019. “Anche grazie al premio DESIGNER OF THE YEAR 2021 che ci è stato riconosciuto dalla prestigiosa rivista britannica GQ, il nostro Brand sta raccogliendo innumerevoli attestati di stima riguardo alla sua espressione stilistica nonché al modo di rapportarsi con l’umanità e con il territorio. La raccolta degli ordini per la Primavera-Estate del 2022, ormai terminata, permette di immaginare un prossimo anno vissuto nel sano equilibrio tra lavoro e vita con una crescita del fatturato intorno al 10%” conclude Cucinelli. A Piazza Affari al momento il titolo segna +1,48% a 51,50 euro.