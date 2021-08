Brunello Cucinelli: sprint del titolo dopo risultati e outlook, ma per Equita le valutazioni sono elevate

Valeria Panigada 27 agosto 2021 - 11:19

MILANO (Finanza.com)

In una seduta intonata alla prudenza a Piazza Affari, il titolo Brunello Cucinelli si mette in evidenza mostrando un rialzo di quasi 2 punti percentuali. L'azione avanza dell'1,8% passando di mano a 49,70 euro, a un soffio dalla soglia dei 50 euro. A sostenere gli scambi i risultati semestrali, che seppur ancora sotto i livelli pre-Covid, si sono dimostrati migliori delle aspettative, grazie a minori costi di marketing. Alla luce di questa performance, il gruppo del lusso ha confermato il suo outlook positivo, prevedendo un fatturato in crescita del 20% per l'intero 2021 e del 15% nel secondo semestre (rispetto al corrispondente semestre del 2019)."Brunello Cucinelli offre una buona visibilità sulla top line grazie al portafoglio ordini e alla ridotta esposizione alla Cina ( meno del 15% del fatturato contro il 20-25% dei rivali) - sottolineano gli analisti di Equita - ma anche una più lenta ripresa della redditività (stima Ebit 2021 -26% rispetto al 2019) e valutazioni elevate (17% di premio su Hermès contro il -2% pre-pandemia e 120% di premio sui rivali rispetto al 60% storico)". La sim milanese mantiene sul titolo Brunello Cucinelli il rating Hold (tenere in portafoglio) con target price a 44 euro.