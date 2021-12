Brunello Cucinelli migliora guidance 2021: Equita alza stime e target price

Alessandra Caparello 15 dicembre 2021 - 12:15

MILANO (Finanza.com)

Brunello Cucinelli migliora le guidance 2021 di fatturato, EBITDA margin e debito netto rispetto a quanto indicato il 21 ottobre. Così gli analisti di Equita Sim alzano le stime 2021 allineandosi alle nuove guidance, in particolare è stato alzato fatturato/EBITDA/Utile netto 21-23 del 3/7/9% in media. In rialzo il target price a +16% a 54 euro.