Brunello Cucinelli: fatturato sostanzialmente in linea e outlook positivo invariato (analisti)

15 luglio 2020

Interritorio negativo a Piazza Affari il titolo di Brunello Cucinelli che al momento segna una flessione dell’1,27% a 24,84 euro. Il brand di moda italiano ha registrato un fatturato relativo al secondo trimestre del 2020 complessivamente in linea con le attese, e il management ha aggiornato l’outlook di breve e medio termine, simile alle stime di Equita Sim e al consensus eccetto per svalutazioni di magazzino ora attese sul secondo semestre. “Lasciamo invariate le stime, continuano gli esperti della Sim, fatta eccezione per le svalutazioni di magazzino che incorporiamo come elemento one-off nel gross margin 2020 (EBITDA ex-IFRS16 atteso ora a break-even), peggiorando anche l’attesa di cash flow 2021”.