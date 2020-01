Brunello Cucinelli: ancora guadagni in Borsa, Equita alza target

Daniela La Cava 8 gennaio 2020 - 09:35

Brunello Cucinelli si muove ancora in rialzo a Piazza Affari, dopo i guadagni della vigilia in scia ai dati preliminari dei ricavi 2019 in crescita. Il titolo del gruppo umbro del lusso avanza di quasi l'1,5% a 34,7 euro."Fatturato e debito per il 2019 migliore delle attese", commenta Paola Carboni, analista di Equita Sim, all'indomani dei dati. E rimarca: "Il debito rappresenta una sorpresa positiva, a circa 30 milioni di euro rispetto ai 37 milioni attesi, dopo capex solo leggermente inferiori (53 milioni contro i 54 milioni attesi); la generazione di cassa è stata quindi migliore delle attese". L'analista della sim milanese rivede al rialzo leggermente le stime 2019-2020 (+1% fatturato, +2% utile netto) e alza il target del 7% a 34 euro."La robusta performance delle vendite nel quarto trimestre 2019 conferma la forza del marchio, che sta beneficiando anche di un crescente apprezzamento per il suo Dna di lusso sobrio ed eleganza sofisticata", aggiungono da Equita che mantengono una raccomandazione hold (tenere in portafoglio) sul titolo.