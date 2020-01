Brexit, Prodi: 'tra 10-15 anni Uk torneranno in Ue'. Un tempo 'Europa era amatissima'

Laura Naka Antonelli 15 gennaio 2020 - 12:46

MILANO (Finanza.com)

"Io penso, non so se vivrò abbastanza per vederlo, che tra 10-15 anni la Gran Bretagna ritornerà nell'Unione europea". Così Romano Prodi ospite del programma TGtg su Tv2000."L'Europa era amatissima perché quando si andava avanti c'era l'idea che nascesse qualcosa che poteva avere una voce nel mondo. Quando si è passati dalla Commissione sovranazionale al Consiglio, cioè ai Paesi, si è paralizzata. Da allora ognuno ha cominciato ad andare per conto suo. La Brexit è il sintomo di questi aspetti"."Al mondo per ogni italiano ci sono 23 cinesi. Abbiamo testa o no? Bisogna capire che dobbiamo stare insieme. L'Europa è ancora l'entità economica più ricca del mondo e in Libia, a due passi da noi, non contiamo niente. Ci vuole intelligenza politica".