Brexit: Consiglio europeo, "impegno a favore di un recesso ordinato"

Daniela La Cava 13 dicembre 2019 - 15:00

MILANO (Finanza.com)

Il Consiglio europeo straordinario (Articolo 50) ha adottato conclusioni sulla Brexit, confermando il suo impegno a favore di un ritiro ordinato di Londra dall'Unione europea. In una nota ufficiale si legge che "il Consiglio europeo reitera il proprio impegno a favore di un recesso ordinato sulla base dell'accordo di recesso, di cui chiede la tempestiva ratifica e l'effettiva attuazione" e " il desiderio di instaurare con il Regno Unito future relazioni quanto più strette possibili n linea con la dichiarazione politica e nel rispetto degli orientamenti e delle dichiarazioni del Consiglio europeo concordati in precedenza, in particolare delle dichiarazioni del 25 novembre 2018. Le future relazioni dovranno essere basate su un equilibrio di diritti e obblighi e garantire condizioni di parità".A tal fine, si legge ancora nel comunicato, il Consiglio europeo invita la Commissione a presentare al Consiglio un progetto di mandato generale per le future relazioni con il Regno Unito subito dopo l'avvenuto recesso e invita il Consiglio "Affari generali" ad adottare tempestivamente le relative decisioni e il relativo mandato negoziale.