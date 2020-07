Brembo: terminato processo acquisto, raggiunto il 4,99% di Pirelli

Redazione Finanza 29 luglio 2020 - 14:50

MILANO (Finanza.com)

Brembo arriva a un passo dalla soglia del 5% nel capitale di Pirelli. Lo annuncia la società guidata da Alberto Bombassei, presentando i conti del primo semestre. "Adottando un approccio non speculativo e di lungo periodo, Brembo ha deciso autonomamente di investire in Pirelli, azienda che per storia, brand, leadership e propensione all’innovazione rappresenta, come Brembo, un’eccellenza italiana particolarmente significativa nel settore di riferimento", si legge nella nota di Brembo. "Sia direttamente sia tramite la società controllante Nuova FourB, Brembo ha terminato il processo di acquisto raggiungendo il 4,99% del capitale di Pirelli", conclude.