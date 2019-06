Brembo pronta a grande acquisizione per compiere salto dimensionale

simone borghi 27 giugno 2019 - 10:01

MILANO (Finanza.com)

Brembo punta ad una acquisizione di grossa taglia per compiere quel grande salto dimensionale necessario per continuare ad essere competitivo nel sempre più agguerrito ed evoluto mercato dell’automotive. Lo ha detto il vicepresidente esecutivo di Brembo, Matteo Tiraboschi, in una intervista al Sole 24 Ore.La possibile preda, ha aggiunto Tiraboschi, è un'azienda di una certa dimensione, sana, con numeri a posto, con tecnologia e R&D che si combini con quello di Brembo. A livello geografico Brembo guarda in Europa o negli Usa ma presta grande attenzione alla Cina.Al momento non vi è ancora una strategia definita ma Bombassei, fondatore e presidente di Brembo, già negli scorsi mesi si era detto disposto anche a rinunciare alla maggioranza affinché l’operazione vada in porto.La notizia ha in parte beneficiato sul titolo che sale dell’1,6% a 10,16 euro, portando il saldo da inizio anno al +13%.