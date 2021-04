Brembo acquista il 100% della spagnola J.Juan: deal positivo secondo analisti

Alessandra Caparello 29 aprile 2021 - 11:32

MILANO (Finanza.com)

Brembo cala a Piazza Affari segnando al momento una flessione dell’1,50% a 10,50 euro. Annunciato l’acquisto del 100% della spagnola J.Juan, società attiva nello sviluppo e produzione di sistemi frenanti per motociclette specializzata in tubi freno, che integrano la gamma di prodotti Brembo (che attualmente lo compra da terzi). Closing previsto nel secondo trimestre del 2021.J. Juan ha 2 stabilimenti in Spagna e 1 in Cina e nel 2020 ha registrato un fatturato di 60mn con un EBITDA margin del 17% (circa 10mn), pari a circa il 2% di BRE.Si tratta della seconda acquisizione nel segmento moto dopo quella della danese SBS Friction, produttore di pastiglie freno pagata 30mn. Il deal secondo Equita è positivo dal punto di vista industriale per le potenziali sinergie a livello di R&D e per insourcing dei tubi freno e anche dal punto di vista finanziario, pagando un multiplo antidiluitivo.