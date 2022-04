Brembo: Standard Ethics conferma il rating “EE-”

Daniela La Cava 13 aprile 2022 - 08:55

MILANO (Finanza.com)

Standard Ethics ha confermato il Corporate Rating “EE-” a Brembo (Il primo Corporate Standard Ethics Rating assegnato all’azienda risale al 2016)."Nel corso degli ultimi anni gli analisti hanno riscontrato un significativo impegno dell’azienda verso i temi della Sostenibilità, testimoniato dallo sviluppo di una rendicontazione extra-finanziaria standard, dall’adozione di policy ESG e target socio-ambientali allineati alle indicazioni internazionali e dall’adeguamento di strumenti di governance – come il Codice Etico – ai principi sovranazionali - segnalano gli esperti -. Nondimeno è stata rilevata l’introduzione del voto maggiorato a livello assembleare, strumento per sovrappesare gli azionisti di lungo periodo".Considerato che è già presente un azionista stabile, di lungo periodo e di controllo, gli analisti di Standard Ethics osserveranno con attenzione le ricadute future della scelta effettuata. Sempre nell’interesse degli azionisti di minoranza, verrà monitorata anche l’evoluzione dei criteri per la composizione quali-quantitativa del consiglio di amministrazione.