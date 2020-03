Brembo: Equita riduce stime e target per il 2020 ma titolo accelera a Piazza Affari

Alessandra Caparello 25 marzo 2020 - 10:26

MILANO (Finanza.com)

In forte rialzo a Piazza Affari il titolo Brembo che al momento segna un +3,75% a 8,30 euro nonostante Equita abbia ridotto stime e target.Nel dettaglio gli analisti per il 2020 hanno apportato le seguenti modifiche alle stime: vendite -5%, EBIT -14% a 246mn e utile netto -17% a 173mn. La struttura finanziaria è solida con una flessibilità aumentata dopo la sospensione del dividendo. Brembo, inoltre soffrirà per il calo dei volumi di mercato e la cancellazione di gare sportive (F1 e moto GP), ma è in grado di sovraperformare il mercato soprattutto grazie alla sua indiscussa leadership nelle pinze in alluminio.Confermiamo la raccomandazione, conclude Equita, in quanto tratta a multipli vicino alla sua media storica e per le considerazioni fatte in merito alla visibilità del mercato auto.