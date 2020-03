Brembo: Bombassei, "resta forte incertezza e volatilità su mercato" per Coronavirus

Daniela La Cava 9 marzo 2020 - 13:09

"I risultati della gestione 2019 di Brembo, approvati oggi, dimostrano che l’Azienda ha saputo gestire in maniera efficace le strategie di lungo termine, in un contesto di mercato particolarmente sfidante, che ha pesato per l’intero anno sul settore automotive a livello globale. Brembo ha registrato performance che, seppure in leggero calo rispetto ai risultati del 2018, restano superiori alla media del mercato di riferimento, riuscendo altresì a mantenere buoni livelli di marginalità", commenta il presidente di Brembo, Alberto Bombassei."Lo scenario di mercato che abbiamo di fronte nel settore automotive rimane tuttavia caratterizzato da una forte incertezza e volatilità, legate anche alla diffusione su scala globale del Coronavirus - aggiunge -. Stiamo seguendo da vicino e con molta attenzione la sua evoluzione, adottando - a tutela dei nostri collaboratori e delle comunità in cui operiamo e di concerto con le autorità locali - una serie di misure di controllo e prevenzione in tutti i siti produttivi. La nostra capacità di fare innovazione, unita a un’eccellenza produttiva unica nel settore e al lavoro quotidiano delle nostre persone al fianco dei nostri clienti, ci permetteranno di migliorare il posizionamento competitivo e strategico su tutti i mercati in cui Brembo opera".