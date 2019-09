Brembo, Bombassei: 'cerchiamo abbinamenti per crescere, bisogno di aggregarci con qualcuno'

Laura Naka Antonelli 6 settembre 2019 - 15:42

MILANO (Finanza.com)

Brembo sta cercando "abbinamenti per crescere". E' quanto ha detto il preesidente di Brembo, Alberto Bombassei,a margine dei lavori del forum Ambrosetti a Cernobbio. Bombassei ha precisato che "quando dico di aggregare, non dico che ho intenzione di vendere, ma di comprare. C'è in programma di trovare qualcosa"."Non è un segreto che stiamo cercando di avere abbinamenti per crescere. Oggi, in un mercato che è molto cambiato, c'è bisogno di avere dimensioni più grandi, pur non essendo noi piccoli: siamo tra i più grossi italiani, ma da un punto di vista globale abbiamo bisogno di aggregarci con qualcuno".