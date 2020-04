Bper stringe accordo distributivo con UnipolSai, introdotto il modello Assurbanca

Valeria Panigada 22 aprile 2020 - 09:55

MILANO (Finanza.com)

Bper ha perfezionato un accordo distributivo con UnipolSai Assicurazioni con cui introduce un nuovo modello operativo denominato Assurbanca e potenzia il modello di Bancassurazione già presente nel gruppo. Nello specifico, l’accordo identifica due specifiche macro-soluzioni industriali:Assurbanca, con cui le agenzie UnipolSai potranno promuovere prodotti bancari di Bper alla propria clientela, sia privati che aziende (fino a 10 milioni di fatturato); Bancassurance, con cui le filiali del gruppo Bper potranno promuovere prodotti assicurativi di UnipolSai alla propria clientela nel segmento aziende, in una logica addizionale rispetto al catalogo di Arca Assicurazioni. L’attività di vendita sarà poi completata direttamente dalle rispettive reti, ciascuna per i prodotti di propria competenza. L’accordo, precisa Bper, permetterà rilevanti sinergie, generate dalle nuove attività di AssurBanca e di BancAssicurazione, quantificabili in un contributo all’acquisizione di oltre 200.000 nuoviclienti e di circa 40.000 imprese assicurate.