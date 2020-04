Bper strappa fino a +8%, non è più la maglia nera del Ftse Mib Ytd

Redazione Finanza 28 aprile 2020 - 16:38

MILANO (Finanza.com)

Rally prepotente del settore bancario in Europa sulla scia dei solidi conti diffusi da UBS e dal risk-on che caratterizza l'azionario in attesa delle riunioni di Fed (domani) e Bce (giovedì 30). La migliore in assoluto a Piazza Affari è Bper che nel pomeriggio è arrivata a guadagnare oltre l'8% a 2,385 euro. Con il balzo odierno Bper cede lo scettro di peggior titolo del Ftse Mib da inizio anno che passa momentaneamente a Saipem che segna -48% circa rispetto al 47% di Bper.L'istituto emiliano ha sottoperformato leggermente il settore in questi primi 4 mesi dell'anno complice l'accordo collegato all’OPS lanciata da Intesa su UBI Banca, che prevede l'acquisto da parte di Bper di un ramo d’azienda costituito da un insieme di filiali (tra 400 e 500 filiali) che sarà finanziato da un aumento di capitale fino a un miliardo di euro.