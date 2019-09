Bper sostiene cinque progetti di crowdfunding per iniziative educative rivolte ai giovani

simone borghi 11 settembre 2019 - 15:41

MILANO (Finanza.com)

È partito ufficialmente il crowdfunding per i cinque progetti selezionati nell’ambito del bando “Teen – Il futuro a portata di mano”, promosso da Bper Banca sulla piattaforma Produzioni dal Basso, per promuovere iniziative educative e formative rivolte ai giovani dagli 11 ai 19 anni.È possibile sostenere i progetti fino al 15 novembre 2019 attraverso una donazione sulla pagina dedicata. Questi, al raggiungimento del 50% dell’obiettivo economico verranno cofinanziati da BPER per il restante 50%. Per Bper Banca il crowdfunding rappresenta una forma di supporto alle iniziative del terzo settore, in particolare a quelle dedicate ai giovani.