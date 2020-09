Bper sospesa al rialzo (+4%), si stringono tempi per avvio aumento capitale

Titta Ferraro 24 settembre 2020 - 11:40

MILANO (Finanza.com)

Scatto a Piazza Affari per Bper che insieme a Banco BPM guida i rialzi tra i titoli bancari. Il titolo al momento risulta sospeso al rialzo con l'ultimo prezzo a +4% in area 2,04 euro.Stando alle ultime indicazioni stampa per la banca si avvicina il via all'aumento di capitale legato all'acquisto di 532 sportelli Ubi da Intesa Sanpaolo. Il Sole 24 Ore riporta che a metà della prossima settimana si dovrebbe tenere un cda straordinario della banca emiliana per fissare i termini dell'aumento di capitale con possibile via all'operazione in data 5 ottobre. L'ammontare dovrebbe essere in area 800 mln di euro come indicato dal management a margine dei conti del 2° trimestre.