Bper, raggiunto accordo con i sindacati per dimensionamento organico

Valeria Panigada 30 ottobre 2019 - 09:53

MILANO (Finanza.com)

Bper Banca ha raggiunto un accordo con le organizzazioni sindacali riguardo al piano strategico 2019-2021 che prevede un dimensionamento dell'organico. L'accordo prevede una serie di incentivi per il pre-pensionamento. In particolare, la cessazione volontaria a partire dal 31 marzo 2020 del personale che abbia maturato o maturerà la pensione entro l'1 gennaio 2022 e la possibilità di richiedere l’adesione al Fondo di Solidarietà del settore a partire dall'1 aprile 2020 e fino alla pensione per coloro che matureranno i requisiti tra gennaio 2021 e dicembre 2025.Il ricorso ai questi piani di pensionamento e prepensionamento determinerà 1.289 uscite di risorse interne. Contemporaneamente, Bper prevede l’assunzione di 645 profili che permetterà l’acquisizione di nuove competenze e il supporto al ricambio generazionale.“L’accordo siglato permetterà di raggiungere importanti obiettivi previsti dal piano industriale quali l’ottimizzazione della forza lavoro e la riduzione strutturale degli oneri del personale, oltre a favorire un importante ricambio generazionale e al contempo lo sviluppo di qualificate competenze professionali”, ha commentato Alessandro Vandelli, amministratore delegato di Bper Banca.