Bper: proposto dividendo in contanti di 6 centesimi per azione. I ratios patrimoniali del gruppo

Redazione Finanza 9 febbraio 2022 - 07:30

MILANO (Finanza.com)

Il Consiglio di Bper ha approvato la proposta per la distribuzione di un dividendo unitario in contanti pari a 6 centesimi di Euro per ciascuna delle 1.413.263.512 azioni rappresentative del Capitale sociale (al netto di quelle che saranno detenute in portafoglio alla data di stacco cedola: n. 2.147.560 al 7 febbraio 2022), per un ammontare massimocomplessivo pari a € 84.795.810,72. E' quanto si legge nella nota con cui Bper ha diffuso i risultati di bilancio del 2021.Di seguito i ratios patrimoniali di Bper al 31 dicembre 2021, calcolati con la metodologia AIRB per i requisiti sul rischio di credito:Common Equity Tier 1 (CET1) ratio Phased In proforma pari a 14,5% (14,7% al 30 settembre 2021).L'indice calcolato in regime di piena applicazione ('Fully Phased proforma) è pari al 13,5% (13,7% al 30 settembre 2021).Il Tier 1 ratio Phased In proforma è pari a 14,8% (15,0% al 30 settembre 2021); Il Total Capital ratio Phased In proforma è al 17,2% (17,4% al 30 settembre 2021).