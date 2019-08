Bper: operazioni Unipol Banca e Arca "contribuiranno a sostenere prospettive redditività 2019"

Daniela La Cava 8 agosto 2019 - 08:25

MILANO (Finanza.com)

Nel secondo semestre 2019, i ricavi di Bper "sono attesi in sostanziale tenuta sostenuti, in particolare, dalla componente commissionale relativa ai comparti dell’asset management e Bancassurance". È quanto si legge in una nota della banca. "I costi operativi ordinari dovrebbero mostrare un trend di riduzione per effetto delle attività di efficientamento e razionalizzazione pianificate, alcunedelle quali già realizzate o in corso di finalizzazione, le cui dinamiche troveranno piena applicazione nelle attività previste dal nuovo Piano industriale triennale presentato lo scorso 28 febbraio". Il costo del credito ordinario è previsto in diminuzione nella seconda parte dell’anno.Nel capitolo 'prevedibile evoluzione della gestione' Bper scrive, infine, che "l’insieme di questi fattori, unitamente al beneficio atteso dall’acquisto delle quote di minoranze del Banco di Sardegna e dall’allargamento del perimetro del Gruppo bancario ad Unipol Banca e Arca Holding, contribuiranno a sostenere le prospettive di redditività del gruppo per l’anno in corso.