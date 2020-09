Bper maglia nera del Ftse Mib, arrancano anche Unicredit e Banco

Titta Ferraro 1 settembre 2020 - 16:18

MILANO (Finanza.com)

All'interno di un Ftse Mib che anche oggi ha progressivamente perso la verve rialzisa, si distingue in negativo il titolo Bper, in calo del 2,53 per cento a 2,243 euro. Male in generale le banche con -1,58% per Unicredit e -1,35% per Banco BPM.Le ultime indicazioni stampa vedono nel settore bancario ancora in primo piano il dossier Mps con il Tesero che potrebbe accelerare il percorso di vendita della sua quota di controllo vagliando anche la possibilità di un collocamento retail della quota in più tranche. Sullo sfondo rimane anche lo scenario di M&A che però appare complicato anche alla luce delle richieste Bce che porteranno il MEF ad assumere l'impegno a sottoscrivere i 250 milioni di euro di T2 e altri strumenti di capitale (si parla di AT1 per una cifra intorno ai 750 milioni).Sul fronte M&A, un articolo de Il Sole 24 Ore rimarca come Bper, dopo aver acquisito le oltre 500 filiali di Ubi nell’ambito dell’operazione con Intesa Sanpaolo, è candidata a costruire il terzo polo bancario italiano.