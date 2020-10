Bper in coda al Ftse Mib: via libera della Consob al prospetto dell'aumento di capitale

Alessandra Caparello 2 ottobre 2020 - 10:16

MILANO (Finanza.com)

In coda al Ftse Mib il titolo Bper che al momento segna una flessione dell’1,59% a 1,92 euro. L’istituto ha reso nota l’approvazione da parte della Consob del prospetto informativo relativo all’offerta e all’ammissione a quotazione delle azioni rivenienti dall’aumento di capitale relativo all’accordo sottoscritto con IntesaSanpaolo avente ad oggetto l’acquisizione di un ramo d’azienda costituito da 532 filiali bancarie dell'istituto guidato da Carlo Messina.In una nota, Bper rammenta che il suddetto aumento di capitale avrà un importo massimo di 802,26 milioni di euro e la banca emetterà massime n. 891.398.064 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso da offrire in opzione agli azionisti e ai titolari delle obbligazioni convertibili rivenienti dal prestito obbligazionario convertibile “Additional Tier 1” emesso in data 25 luglio 2019 nel rapporto di n. 8 Nuove Azioni ogni n. 5 diritti di opzione posseduti al prezzo di sottoscrizione di Euro 0,90 per ciascuna Nuova Azione, da imputarsi quanto a Euro 0,60 a capitale sociale e quanto a Euro 0,30 a sovrapprezzo.