Bper: in campo un miliardo di liquidità per le imprese per emergenza Covid -19

Daniela La Cava 24 marzo 2020 - 11:43

MILANO (Finanza.com)

Nuova liquidità in arrivo per le imprse italiane alle prese con l’emergenza Covid-19. A scendere nuovamente in campo è Bper che ha stanziato, nell’ambito del progetto “Bper Banca per l’Italia”, un nuovo plafond di un miliardo di euro a sostegno delle imprese clienti, per consentire loro difare fronte alle esigenze di liquidità. Il gruppo bancario emiliano spiega che le aziende possono scegliere tra due forme tecniche: il prestito aziendale o l’affidamento di conto corrente. Il prestito aziendale prevede una durata massima di 18 mesi, con preammortamento di 6 mesi senza spese di istruttoria, mentre l’affidamento di conto corrente ha una durata massima di 12 mesi e sarà messo a disposizione su un conto senza commissioni.Un'iniziativa che si aggiunge alla prima tranche di 100 milioni di euro di un plafond rivolto al sostegno di privati, liberi professionisti, artigiani,commercianti e piccoli operatori economici, che la banca ha messo a disposizione nei giorni scorsi. Questi finanziamenti hanno una durata di 36 mesi, con condizioni particolarmente agevolate e senza spese di istruttoria.