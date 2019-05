Bper e Poste guidano ribassi sul Ftse Mib, attesa per parole Draghi

Titta Ferraro 22 maggio 2019 - 09:14

Primi scorci della seduta di metà ottava con prevalenza delle vendite a Piazza Affari in attesa di nuovi sviluppi sul fronte della guerra commerciale Usa-Cina. Il Ftse Mib Mib cede lo 0,39% a quota 20.621 punti. Oggi attesa per il discorso di Mario Draghi.Sul Ftse Mib ribassi superiori all'1% per Stm e Poste Italiane. Cede terreno anche Bper (-0,97% a 3,588 euro) che già ieri era stata molto penalizzata in scia alla decisione dell’Antitrust di avviare un’istruttoria sull’operazione di acquisto di Unipol Banca.Tra io segni più spicca il +2% del titolo Juventus.