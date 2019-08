Bper e Popolare di Sondrio allo studio di azioni per la valorizzazione di Arca

michele fanigliulo 28 agosto 2019 - 15:10

MILANO (Finanza.com)

Secondo indiscrezioni stampa, Bper e Banco Popolare di Sondrio avrebbero concluso l’esame per valutare le opzioni strategiche utili a valorizzare Arca Holding, di cui Bper detiene il 57% e Popolare di Sondrio il 37%.Tra le opzioni anche la possibilità di un’aggregazione con una società terza di asset management. La stampa cita Anima, da tempo alla ricerca di un salto dimensionale. Ma non sarebbe neanche escluso che prima di un'aggregazione, Arca cresca ancora integrando piccole realtà che le consentano di aumentare il proprio peso specifico.Sempre secondo indiscrezioni a settembre ci sarà un meeting tra le parti per trovare un punto d’incontro tra le due posizioni.