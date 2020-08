Bper e Intesa Sanpaolo fissano il moltiplicatore per determinare costo acquisto sportelli

Titta Ferraro 6 agosto 2020 - 09:45

MILANO (Finanza.com)

Intesa Sanpaolo e Bper hanno concluso ieri un accordo integrativo dell’accordo vincolante, reso noto il 17 febbraio scorso, in merito alla cessione di un ramo d’azienda costituito da un insieme di filiali del Grupporisultante dall'operazione che ha portato Intesa ad acquisire il controllo di UBI Banca.Tale accordo integrativo, si legge in una nota, ha definito in modo puntuale il moltiplicatore da applicare ai fini della determinazione del corrispettivo in denaro per la cessione del predetto ramo d’azienda, fissandolopari al 38% del Common Equity Tier 1 risultante dalla situazione patrimoniale del ramo alla data di riferimento del 30 giugno 2020.Da ricordare che Bper si è impegnata all'acquisto di 532 sportelli di Ubi da Intesa.