Bper: contesto senza precedenti, difficile prevedere evoluzione nel 2020

Redazione Finanza 6 maggio 2020 - 18:28

MILANO (Finanza.com)

In questo difficile contesto, senza analoghi precedenti in passato, per Bper è difficile prevedere l’evoluzione dei principali aggregati economico-patrimoniali per l’anno in corso. Il gruppo, si legge in una nota, conferma il proprio impegno nel promuovere attività di sostegno alla clientela e alle comunità dei territori serviti. Sulla base della possibile evoluzione dello scenario, ancorché non privo di incertezze, il Gruppo Bper "confida di poter esprimere una buona marginalità dei ricavi tradizionali in corso d’anno, soprattutto in riferimento al margine di interesse che dovrebbe beneficiare sia dell’incremento degli impieghi e sia della riduzione del costo del funding".La banca guidata da Vandelli spiega che al contempo, i costi della gestione sono attesi in graduale diminuzione in conseguenza, in particolare, dei benefici sul costo del personale della progressiva realizzazione delle attività di efficientamento degli organici incluse nel Piano industriale. Questi elementi, pur in presenza di un costo del credito prudenzialmente rivisto in rialzo, dovrebbero contribuire a sostenere la redditività attesa. L’asset quality dovrebbe migliorare ulteriormente in corso d’anno grazie alle azioni già pianificate e alle altre iniziative gestionali. La solidità patrimoniale e la posizione di liquidità sono previste in progressivo miglioramento.