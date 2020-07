Bper: conclusa cessione 95% tranche mezzanine e junior per cartolarizzazione Spring

Daniela La Cava 8 luglio 2020 - 09:17

MILANO (Finanza.com)

Il gruppo Bper ha concluso la cessione ad un investitore istituzionale del 95% delle tranche mezzanine e junior dei titoli emessi nell’ambito della cartolarizzazione di sofferenze “SPRING”. A seguito del collocamento, Bper Banca, Banco di Sardegna e Cassa di Risparmio di Bra procederanno al deconsolidamento del portafoglio di sofferenze “SPRING”, il cui valore lordo contabile al 30 settembre 2019 era pari a 1,2 miliardi di euro (a fronte di un valore lordo esigibile di 1,4 miliardi di euro).La conclusione del processo di cessione - si legge in una nota del gruppo bancario emiliano - comporta un significativo miglioramento dell’Npe ratio lordo del Gruppo Bper stimato pari al 9,3% pro-forma sul dato del primo trimestre 2020, in riduzione di 1,8 punti percentuali rispetto all’11,1%. Inoltre, ulteriori effetti positivi sono attesi sul Texas ratio, stimato al 72,5% in calo di oltre 6,5 punti percentuali. rispetto a marzo 2020, e sui risk weighted assets relativi alle sofferenze cedute.È stato già avviato l’iter per la richiesta della garanzia statale Gacs sui titoli senior, interamente detenuti dalle banche del gruppo cedenti. “SPRING” costituisce la terza operazione di cartolarizzazione di sofferenze assistita da garanzia statale Gacs a livello di Gruppo dopo “4Mori Sardegna” e “AQUI” che, unitamente alla cessione di un portafoglio a UnipolRec per circa 1 miliardo realizzata lo scorso anno, porta il valore lordo contabile complessivo delle cessioni massive di sofferenza a circa 5 miliardi negli ultimi due anni.