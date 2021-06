Bper: conclusa acquisizione ramo d'azienda Intesa Sanpaolo

Redazione Finanza 18 giugno 2021 - 11:57

MILANO (Finanza.com)

Bper Banca completa le operazioni di acquisizione di un importante ramo d’azienda dal Gruppo Intesa Sanpaolo, già in larga parte realizzate lo scorso 22 febbraio con il trasferimento di 455 filiali e 132 punti operativi. L’istituto, infatti, si appresta a incorporare lunedì 21 giugno altri 33 sportelli (31 filiali e 2 punti operativi), tutti ubicati in Lombardia.Il processo di integrazione dei 33 sportelli interessa due delle 17 direzioni regionali di Bper Banca attive sulla penisola. In dettaglio, 26 nuovi sportelli entreranno a far parte della Direzione Regionale Milano, a cui fanno capo le province di Milano, Pavia, Monza e Brianza e Lodi, mentre 7 sportelli entreranno nel perimetro della direzione regionale Bergamo.