Bper conclude l'aumento di capitale con adesioni al 99,21%

Titta Ferraro 24 ottobre 2020 - 11:58

MILANO (Finanza.com)

si è conclusa l'offerta in opzione dell'aumento di capitale di BPER Banca: sottoscritto il 99,21% delle nuove azioni per un ammontare pari a 795.922.725,60 euro.L'aumento di capitale da 800 mln di euro di BPER Banca si conclude con il pieno di sottoscrizioni. Ieri si è concluso il periodo per l’esercizio dei diritti di opzione relativi all’offerta di massime 891.398.064 azioni ordinarie BPER di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale e sono stati esercitati 552.724.115 diritti di opzione per la sottoscrizione di 884.358.584 Nuove Azioni, pari al 99,21% del totale delle Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari a 795.922.725,60 euro.Al termine del Periodo di Opzione risultano non esercitati 4.399.675 diritti di opzione, corrispondenti al 0,79% del totale delle Nuove Azioni. I Diritti Inoptati saranno offerti da BPER sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana nelle sedute del 27 e 28 ottobre 2020, salvo chiusura anticipata dell’offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati. Nell’ambito dell’Offerta in Borsa, i Diritti Inoptati saranno offerti con codice ISIN IT0005422909.I Diritti Inoptati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, al prezzo di 0,90 euro per Nuova Azione (di cui Euro 0,30 a titolo di sovrapprezzo), nel rapporto di 8 Nuove Azioni ogni 5 Diritti Inoptatiacquistati.