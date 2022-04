Bper: concesso a Nexi estensione periodo in esclusiva per revisione accordi commerciali

Daniela La Cava 19 aprile 2022 - 08:13

Bper Banca ha concesso a Nexi un’estensione del periodo di negoziazione in esclusiva nell’ambito della potenziale revisione di taluni accordi commerciali in essere. "In relazione al periodo concesso dal gruppo Bper a Nexi sino al 15 aprile 2022 per lo svolgimento di trattative in esclusiva nell’ambito di un progetto di potenziale strutturazione e revisione di taluni accordi commerciali in essere, così come reso noto al mercato lo scorso 23 febbraio, Bper Banca informa di aver concesso a Nexi un’estensione di tale periodo sino al 15 maggio 2022", si legge in una nota diffusa nei giorni scorsi. La società ha precisato che il confronto tra le parti è tuttora in corso di svolgimento e Bper Banca provvederà ad informare il mercato al raggiungimento di eventuali accordi vincolanti in merito.