Bper chiude filiali Codogno e Sesto San Giovanni, attivata unità di crisi interna

Titta Ferraro 24 febbraio 2020 - 18:41

MILANO (Finanza.com)

BPER Banca ha disposto la chiusura delle filiali dei Comuni di Codogno e Sesto San Giovanni. In questi Comuni restano operativi gli sportelli ATM.Per tutelare la salute dei propri dipendenti, la Banca ha attivato un’unità di crisi interna, in costante contatto con il Ministero della Salute e ABI, per allineare le misure secondo le specificità del settore finanziario, e in caso di necessità è pronta ad attivare le misure richieste anche in altri Comuni.BPER Banca ha inoltre diffuso ai propri dipendenti, attraverso l’intranet aziendale, le indicazioni di igiene e profilassi dell’OMS per i soggetti asintomatici.