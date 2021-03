Bper cambia faccia: Unipol scarica Vandelli, nuovo ceo sarà Piero Montani

Titta Ferraro 19 marzo 2021 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Scossa alla guida di Bper. Con una mossa a sorpresa Unipol, primo azionista della banca emiliana con il 19% circa, ha diramato la lista di 7 membri per il nuovo CdA della banca e tra questi non figura il ceo uscente Alessandro Vandelli. Nella lista dei 7 figura invece Piero Montani, ex amministratore delegato di BPM e Carige e che con ogni probabilità andrà a ricoprire il ruolo di guida della banca. Il CdA di Bper verrà rinnovato con l`assemblea del 21 aprile. La lista presentata dalla compagnia assicurativa bolognese è nel segno della discontinuità in quanto nessuno dei candidati è presente nel board attuale.