Bper attacca i massimi 2019 in attesa dei conti, verso boom profitti nel 3° trimestre

Titta Ferraro 7 novembre 2019 - 16:18

MILANO (Finanza.com)

In arrivo oggi a mercati chiusi i conti di Bper con conference call dell'ad Alessandro Vandelli in agenda domani alle 9:30. Il consensus degli analisti indica un balzo degli utili a 383 milioni di euro nel terzo trimestre dai 50 mln dell'analogo periodo del 2018. Sostanzialmente in linea con il consensus le stime di Equita che vede l'utile attestarsi a 376 milioni (+646%), mentre il margine d'interesse è atteso a 306 mln (+11%) e i ricavi a 602 mln (+21%).A Piazza Affari il titolo Bper viaggia in buon rialzo (+1,4$ a 4,26 euro), avvicinando i massimi annui che risalgono allo scorso 30 aprile (4,34 euro). Negli ultimi 12 mesi il titolo segna un balzo di oltre il 28%.