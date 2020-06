Bper arriva a quasi +5%, Vandelli spiega i vantaggi dell'acquisto di 532 sportelli

Redazione Finanza 29 giugno 2020 - 16:54

Rally a Piazza Affari di tutto il settore bancario. Tra i migliori spicca anche Bper con +4,74% a 2,276 euro. In un'intervista concessa a A&F di Repubblica, l'ad Alessandro Vandelli spiega che l'acquisto di 532 sportelli collegato all'OPS di Intesa su UBI Banca permetterà alla banca emiliana di crescere in un'area dove il gruppo è carente. Buona parte degli sportelli Bper li prenderà in Lombardia. "Siamo presenti in tutta Italia - spiega il ceo di Bper - ma in Lombardia in misura ancora limitata e se l'operazione andrà in porto potremo acquisire sportelli e clienti senza sopportare costi di ristrutturazione".