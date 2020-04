Bper affonda di nuovo e diventa peggior titolo Ytd del Ftse Mib con -50%

Redazione Finanza 16 aprile 2020 - 17:08

MILANO (Finanza.com)

Nuovo strappo al ribasso per Bper che conferma il momento molto difficile in Borsa. Il titolo si avvia a chiudere sui minimi di giornata con un calo del 4,5 per cento circa, peggiori titolo di tutto il Ftse Mib. Toccato un minimo intraday a 2,199 euro. Bper risulta anche il peggior titolo di tutto il Ftse Mib nel computo da inizio anno con un calo di oltre il 50%.