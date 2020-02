Bper: a.d. Vandelli, "2019 anno straordinario, positive prospettive per il 2020"

Daniela La Cava 6 febbraio 2020 - 08:29

MILANO (Finanza.com)

"Il 2019 è stato un anno straordinario sotto molti aspetti. Abbiamo lavorato contemporaneamente su più fronti e con una molteplicità di obiettivi da raggiungere, in coerenza con le linee strategiche del nuovo Piano industriale presentato ad inizio anno", dichiara Alessandro Vandelli, amministratore delegato di Bper Banca, nel giorno della presentazione dei risultati 2019. Guardando al nuovo anno, il manager parla di prospettive positive "sia in termini di crescita sia di redditività e ulteriori significativi progressi sono attesi con riferimento alla solidità patrimoniale e all’asset quality"."In riferimento a quest’ultimo punto - aggiunge Vandelli - stanno proseguendo secondo i piani le attività relative alla nuova operazione di cartolarizzazione di sofferenze che si prevede di finalizzare indicativamente entro il primo semestre dell’anno che, unitamente alle altre iniziative gestionali sul credito problematico, ci consentiranno di raggiungere, con oltre un anno di anticipo, il target di un NPE ratio lordo sotto la soglia del 9% previsto dal Piano industriale per il 2021”.