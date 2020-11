Bper, Vandelli: 'risultati positivi lasciano spazio per distribuzione dividendi a fine 2020'

Laura Naka Antonelli 4 novembre 2020 - 20:42

MILANO (Finanza.com)

"I risultati positivi, l'outlook per la fine del 2020, la posizione patrimoniale e la redditività lasciano spazio per una possibile distribuzione del dividendo alla fine del 2020". Così l'AD di Bper, Alessandro Vandelli, nel corso della conference call con gli analisti, con cui ha commentato i risultati di bilancio, rispondendo a chi gli chiedeva se la banca avesse intenzione di essere attiva nel risiko del credito.Vandelli ha assicurato "il forte impegno" della banca a pagare il dividendo ai "nostri soci, che ci hanno supportato nell'aumento di capitale". Detto questo, il ceo ha ricordato che bisognerà aspettare la decisione della Bce, che ha deciso di congelare dividendi e operazioni di buyback delle banche dell'Eurozona per permettere agli istituti di liberare capitali, a favore dell'economia reale. A tal proposito, Bper ha accolto oltre 100mila domande di moratoria ed erogato fondi per finanziamenti garantiti dallo Stato per oltre 2,7 miliardi.