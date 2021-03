Bper: Unipol deposita lista per nuovo CdA, ci sono anche Papa (ex Unicredit) e Mazzarella

Titta Ferraro 27 marzo 2021 - 10:18

Unipol, facendo seguito a quanto comunicato lo scorso 18 marzo, ha depositato ieri le liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di BPER Banca per il triennio 2021-2023, in vista della prossima Assemblea ordinaria della Banca, convocata per il 21 aprile.Unipol, socio di riferimento della banca modenese con il 19%, ha scelto di operare una totale discontinuità con l'attuale CdA guidato dall'ad Alessandro Vandelli. La lista è composta da 7 candidati. Il nuovo ad prescelto è Piero Montani, chwe in passago ha guidato banche importanti quali Antonveneta, BPM e Carige. Tra i 7 nomi figura anche Gianni Franco Papa, fino al 2019 direttore generale di Unicredit, che potrebbe essere selezionato per il ruolo di presidente. Altra papabile per la poltrona di presidente è Flavia Mazzarella, ex vice direttrice dell’Isvap e attualmente presidente di Banca Finnat.Gli altri nomi sono Gian Luca Santi e Roberto Giay (entrambi dirigenti Unipol), Elena Beccalli (docente di economia all’Università Cattolica) e Maria Elena Cappello (ex Mps che ora fa parte dei CdA di Tim, Saipem e Prysmian).Per oggi attesa la lista di 5 nomi da parte della Fondazione Sardegna, socio di Bper al 10%.