Bper: Standard Ethics alza outlook a positivo da stabile

Daniela La Cava 11 novembre 2019 - 08:13

MILANO (Finanza.com)

Bper incassa la promozione di Standard Ethics che ha innalzato l’outlook da “stabile” a “positivo”. La banca emiliana ha un rating “EE-" e fa parte dello SE Italian Banks Index e dello SE Italian Index. Lo si apprende in una nota di Standard Ethics che spiega così la sua decisione di rivedere al rialzo le prospettive del gruppo bancario italiano: "La rendicontazione ESG (Environmental, Social and Governance) è allineata alle buone pratiche europee. Le policy interne appaiono avanzate su varie materie come antiriciclaggio e prevenzione della corruzione; condivisione delle informazioni e dialogo con gli investitori; gestione delle risorse umane, welfare aziendale e parità di genere; gestione dei rischi e dei controlli; dematerializzazione; finanza sociale e green".La banca, conclude Standard Ethics, si è adeguata a parte delle disposizioni internazionali sulle strategie volontarie di sostenibilità e prosegue nel suo costante processo di allineamento. La visione di lungo periodo è positiva.