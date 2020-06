Bper KO con -4% in Borsa, titolo da oggi non fa più parte del Ftse Mib

Redazione Finanza 22 giugno 2020 - 16:56

MILANO (Finanza.com)

Giornata amara per Bper che cede il 4% circa a quota 2,265 euro. Da oggi il titolo dell'istituto emiliano non fa più parte del del Ftse Mib, così come Salvatore Ferragamo. I due titoli sono stati sostituiti da Inwit e Interpump. Da inizio anno Bper ha visto quasi dimezzato il proprio valore in Borsa con il mercato che non ha digerito l'operazionePer Bper la consolazione di rimanere nella lista dei 4 titoli in panchina per un futuro rientro nell’indice principale di Piazza Affari.Intanto settimana scorsa la banca emiliana ha annunciato di avere concluso l’operazione di cessione di un portafoglio di sofferenze, denominata “Spring”, per un valore lordo contabile pari a 1,2 miliardi di euro realizzata attraverso una cartolarizzazione per la quale verrà richiesta la garanzia dello Stato italiano sulla tranche senior delle notes emesse (Gacs).