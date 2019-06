Bper Banca lancia carta bancomat in Braille, è la prima volta per gruppo bancario italiano

Valeria Panigada 26 giugno 2019 - 14:42

MILANO (Finanza.com)

Bper Banca ha lanciato una carta di pagamento in Braille. E’ il primo gruppo bancario nazionale a emettere le schede con il sistema di scrittura per non vedenti. Bper sta inoltre studiando soluzioni per semplificare le modalità di accesso e fruibilità della documentazione in particolare per la fase precontrattuale del contratto di mutuo ipotecario. L'istituto offre già alla clientela ipovedente e non vedente strumenti specifici per effettuare online operazioni finanziarie, bonifici, ricariche telefoniche.