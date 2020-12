Bper Banca: il 29 gennaio convocata l'assemblea per l’approvazione del progetto di modifiche statutarie

Alessandra Caparello 29 dicembre 2020 - 08:42

MILANO (Finanza.com)

Convocata per il 29 gennaio 2021 l’Assemblea Straordinaria dei Soci di Bper Banca per deliberare sulla proposta di riforma statutaria concernente, essenzialmente, le nuove modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione.Le modifiche, autorizzate dalla Banca Centrale Europea, sono volte principalmente ad allineare le regole di composizione del Consiglio alla intervenuta trasformazione di BPER in società per azioni e alla successiva evoluzione degli assetti proprietari della Banca. In tale prospettiva, si legge in una nota, fermo il mantenimento di un numero fisso di Consiglieri pari a 15 (quindici), la proposta di riforma prevede - l’adozione di un criterio di elezione del Consiglio di Amministrazione di natura proporzionale fondato sul metodo dei “quozienti”, una soglia di “accesso al riparto”, volta ad assicurare stabilità e coesione al funzionamento dell’organo amministrativo e l’introduzione di limiti al collegamento tra liste, rafforzati rispetto a quelli applicabili per legge, al fine di assicurare l’effettiva rappresentanza delle minoranze azionarie in seno all’organo di amministrazione e di impedire al tempo stesso che, per effetto del sistema proporzionale, liste di minoranza tra loro collegate si trovino a esprimere la maggioranza consiliare.