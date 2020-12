Bper Banca: firmato accordo con sindacati per passaggio di oltre 5.000 dipendenti da Ubi e Intesa

Valeria Panigada 30 dicembre 2020 - 11:05

MILANO (Finanza.com)

È stato firmato, dalla Fabi e dalle altre organizzazioni sindacali con i gruppi Intesa Sanpaolo e Bper, l’accordo relativo alla cessione delle 624 filiali di Ubi a Bper. L'accordo prevede il passaggio degli sportelli e del relativo personale a Bper: si tratta di 5.107 dipendenti, la maggior parte di Ubi, il resto proveniente da Intesa. L’accordo sottoscritto garantisce il rapporto di una assunzione ogni due uscite, sempre su base volontaria, anche per il personale “ceduto” in Bper, in linea con quanto definito dalle organizzazioni sindacali e Intesa nell’Opas su Ubi. Il passaggio si concretizzerà nei primi mesi del 2021.